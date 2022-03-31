رئيس استئناف القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بعث المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمانى بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على سيادتكم ومصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأعرب المستشار عصام فريد عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ بالشأن القضائي، وما تم في ظل توجيهاته من توقيع المحكمة لبروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة العمل القضائى في إطار مخطط الدولة الرقمية (مصر 2030) وذلك لتسهيل الإجراءات على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.