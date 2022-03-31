النيران تلتهم مخزن كابلات كهرباء بأبو النمرس.. والمعاينة: ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق شبَّ بمخزن كابلات كهرباء بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بطريق مصر أسيوط الزراعي قبل قرية منيل شيحة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد بالتنسيق مع مدير قطاع الجنوب اللواء مصطفى البكري.

تبين بالفحص نشــوب حريق بمخزن كابلات كهرباء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات مع منع امتداده للمجاورات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة التي رجحت حدوث ماس كهربائي.