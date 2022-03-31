شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تصطاد المحتكرين.. ضبط 133 قضية تموينية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (133) قضية تموينية متنوعة من بينهم (7) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 163 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – أرز")، (101) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 33 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – تمور – أعلاف – أسمدة"– 12937 عبوة – 19250 قطعة – 1145 أسطوانة – 36500 لتر - قرابة 91 طن" أسمنت – حديد تسليح") ، وكذا (10) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 211 طن "دقيق مدعم – سكر تمونى").. بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 499 طن – قرابة 13 ألف عبوة – 19250 قطعة - 1145 إسطوانة بوتاجاز – 36500 لتر مواد بترولية) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مطحن – بمحافظة القليوبية) لتصرفة فى كمية قدرها (أكثر من 134 طن دقيق بلدى) ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (أكثر من 109 طن "أرز أبيض – شعير") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الدقهلية، وضبط (مالك مركز لتعبئة السكر التموينى متعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة – بمحافظة البحيرة) لتصرفة فى كمية قدرها (أكثر من 32 طن سكر تموينى مخصص لصالح لإحدى الشركات لتجارة الجملة) ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (34 طن حديد تسليح) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول ..بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية، وضبط (قرابة 23 طن "دواجن - مقطعات دواجن – مفروم دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط (قرابة 15 طن "لحوم– دواجن" مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية، وضبط (4 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صالحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية، وضبط (قرابة 21 طن أرز أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعاره ..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الدقهلية) لتجميعه (27700 لتر "سولار – بنزين 80،92 ") لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (1130 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ..بحوزة (مالك مستودع أسطوانات البوتاجاز) بمحافظة الدقهلية، وضبط (27 طن "أعلاف حيوانية – نخالة خشنة") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط (19 طن "سكر حر –مسلى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، وضبط (11 طن "سكر حر – بقوليات – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (أكثر من 8 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.