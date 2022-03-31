شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات غذائية على المواطنين فى مدينة الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بمنطقة مدينة الأمل بمدينة نصر بالقاهرة)، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، وإستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

ونظمت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .