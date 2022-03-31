شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ سوقا حضارية بأطفيح للباعة الجائلين بـ18 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على مواصلة مجهودات التصدى للأسواق العشوائية واستبدالها بأخري حضارية ونقل البائعين اليها لتوفير أماكن لائقه بعيداً عن نهر الطريق.

وأشار إلى أن المحافظة قامت وبالتعاون مع شرطة المرافق وأجهزة مركز ومدينة أطفيح بإزالة سوق عشوائى مقام بنهر الطريق 21 بقرية صول استمر لسنوات طويلة عانت خلالها المنطقة من ازدحام مروري.

وأضاف المحافظ إلى أنه تم نقل الباعة الجائلين من السوق العشوائي إلى سوق حضاري جديد بنفس القرية حيث قامت المحافظة من خلال مديرية الإسكان بإنشائه.

وأوضح "راشد" أن السوق الحضاري يقع على مساحة 9 آلاف متر وبطاقة استيعابية 96 محل وبلغت تكلفته الإجمالية 18 مليون جنيه بتمويل من جمعية أصحاب الشوارد وذلك للقضاء على التكدس المروري الذي كان يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للباعه الجائلين .

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع المرافق اللازمة للسوق والوصلات المتعلقه بالمياه والصرف والكهرباء الي جانب تشكيل مجلس إدارة لإدارة السوق لضمان الاستمرارية ومتابعه أعمال الصيانات الدورية .

وأشار راشد إلى أن المحافظة فى إطار توسعها فى إقامة الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين بصدد الانتهاء من إنشاء عدد من الأسواق الحضارية الاخري بمركز ومدينة العياط وبحي شمال الجيزة لاستيعاب الباعة بشوارع المطار وبشتيل والبوهى بالإضافة إلى أعمال تطوير سوق البدرشين وتحويله إلى سوق حضارى.

حضر فعاليات نقل الباعه الجائلين الي السوق الجديد المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومحمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح وممثلين من الجهات المعنية.