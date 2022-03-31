شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه الليلة عن البحر الأعظم وميدان الجيزة و5 مناطق أخرى 10 ساعات للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 31/ 3/ 2022 وحتى الساعة 8 صباح غدٍ الجمعة الموافق 1/4/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب، قبل بدء شهر رمضان المبارك وحلول فصل الصيف.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.