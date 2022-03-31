شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الزمنى لامتحان فبراير ومارس للرابع الابتدائى استعدادا للاختبارات السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات التى تنطلق السبت المقبل فى المدارس، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية، وتعقد الاختبارات بواقع 45 دقيقة مدة وزمن الامتحان فى كل مادة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يبدأ يوم السبت 2 أبريل المقبل ويؤدى التلاميذ يوم السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.



وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.

