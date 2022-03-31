شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات.. ومنح وسام الكمال لسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، عددًا من القرارات، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 111 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 147.14 فدان تقريبا تعادل 618119 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعى.

و أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 112 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 32,31فدان تريبا تعادل 135748 متر مربع الكائنة ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 113 لسنة 2022 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات المختلفة.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 125 لسنة 2022 بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية لبعض السيدات.