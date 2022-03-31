شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الدروس الخصوصية لن تكون مفيدة فى التعامل مع نوعية أسئلة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون لقياس الفهم ونوانج التعلم، ويجب على الطلاب الاستعداد لها سواء عقدت الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا، لافتة إلى أن الدروس الخصوصية ستكون غير مفيدة فى التعامل مع نوعية الأسئلة والتقييم الجديد، والاعتماد يجب أن يكون على مصادر التعلم المختلفة من بنك المعرفة وغيره من المنصات المتاحة للتعلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.