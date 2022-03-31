شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 400 ألف شنطة بمناسبة شهر رمضان على أهالى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي والثقافي، 400 ألف شنطة الخير، علي مناطق الدقي والعجوزة وأرض اللواء وجنوب الجيزة وعلى مستوي الجمهورية، وذلك لكبار السن والمرضى والأرامل والمرأة المعيلة وذوي الهمم وأصحاب الدخول المحدودة، لمشاركتهم فرحتهم باستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إهدائهم شنط مواد غذائية وياميش وفوانيس رمضان، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم على مستوى محافظات الجمهورية، تحت رعاية النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة.

وساهمت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، في اختيار السلع الغذائية المناسبة والتي اخترتها من أجود الأنواع والأصناف، مشيرة إلى إنها حرصت على أن يكون العمل علي مدار أربع وعشرين ساعة لمدة شهر كامل لسرعة إعداد وتجهيز شنطة الخير قبل بدء عمليات التوزيع ولم تنسي الأطفال في اسعادهم بإهدائهم فانوس رمضان.

كما وجهت "أبو العينين"، فريق العمل خلال توزيع شنط الخير، بتنظيم المواطنين حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء استلام شنطة الخير بكل سهولة ويسر.