شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إطلاق أول استراتيجية عربية لتمويل المناخ قبل الـ Cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم إطلاق أول استراتيجية عربية لتمويل المناخ قبل مؤتمر الأطراف للأم المتحدة لتغير المناخ الـCop27 والذى سينعقد فى مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

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وأكدت الوزيرة فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات فى أسبوع المناخ بدولة الإمارات فى دبى، أن مصر أطلقت الحوار الوطنى للمناخ من مدينة شرم الشيخ، بهدف تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع وأفراده، للعمل المناخى بكل اشكاله مع اختلاف المراحل العمرية والتخصصات للمشاركين فى الحوار.

وشددت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية دور مصر الحالى، عبر رئاستها لمجلس وزراء البيئة العرب والقائم، وأهمية السعي إلى تحرك عربى مشترك في كافة القضايا المناخية، مؤكدة أنه يتم حاليا إعداد وصياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ، بالدول العربية من اجل مواجهة تحدى التمويل للمناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التركيز على دور ريادة الأعمال، وضرورة تبنى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لممارسات الاستدامة ، التى تعزز جهود مواجهة تحدي تغير المناخ، وأن تمويل جهود العمل من أجل المناخ عالمياً والمنطقة العربية، يمثل أحد القضايا الرئيسة والهامة التى سيتم التركيز عليها في "COP27".

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر ستركز في قمة المناخ "COP27"، على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخى، إلى التنفيذ والتطبيق واسع النطاق، وان يكون ذو وتيرة سريعة، من اجل عدد من الإجراءات لخفض مسببات التغير المناخي، ومن اجل تعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.