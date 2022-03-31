شكرا لقرائتكم خبر عن النتيجة خلال ساعات.. 8 مؤشرات أولية لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين الذين شاركوا بانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا لعام 2022، والتي أُجريت أمس الأربعاء 30 مارس 2022، فوز كل من:

1- قطاع القاهرة والجيزة – الدكتور محمود عفيفي.

2- قطاع شرق الدلتا – الدكتور عبد العزيز الجوهري.

3- قطاع جنوب الصعيد – الدكتور حسن زكي.

4- قطاع وسط دلتا – الدكتور هيثم جنيدى.

5- قطاع شمال الوجه القبلى – الدكتور الدكتور أحمد عنتر حسن رضالله.

6- قطاع غرب الدلتا - الدكتور ناجى على عبدالله سلام.

7- فوق سن 15 عام: الدكتور عمرو الجمهوري، الدكتور طارق مسك، الدكتور جمال شمس.

8- تحت السن: الدكتور أحمد حسين، الدكتور كريم ذكي، الدكتورة سمر الدسوقي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية خلال الساعات القليلة المُقبلة، وذلك بعد وصول كافة أحراز العملية الإقتراع بالمحافظات، إلى القاهرة حيث مقر اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، وتجميع الأصوات.