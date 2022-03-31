شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع غدا 17 طنا من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 17 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الجيزة- الفيوم- أسيوط- مطروح- الوادي الجديد- البحر الأحمر- أسوان) بواقع (4) أطنان لمحافظة (الجيزة) و(3) أطنان لمحافظة (الفيوم) و(2) طن لكل من محافظات (أسيوط- مطروح- الوادي الجديد- البحر الأحمر- أسوان)، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (270) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وشددت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.