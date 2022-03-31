احتفالية فنية لفريق كورال أطفال مصر بجامعة القاهرة اليوم بقيادة المايسترو سليم سحاب

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القاهرة - سامية سيد - تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في السابعة مساء اليوم الخميس، احتفالية أبناء مصر لفريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وتأتي الحفلة بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأطفال، والمساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.