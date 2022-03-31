شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يبحث مع القنصل السعودى التنسيق لسفر العمالة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعي ، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمى شهر رمضان الكريم ، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام .

في مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالقنصل والوفد المرافق ، مؤكداً عمق العلاقات المصرية السعودية فى شتى المجالات ، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من الأعمال والمشروعات التي تخدم صالح الدولتين وتساهم في تنميتها وتقدمها .

وأكد الوزير ، أن العمالة المصرية من أكفأ العمالة الموجودة فى العالم أجمع ، تنفذ المطلوب منها بكل جهد وتفاني واخلاص ، وتتميز به دون غيرها من العمالة فى باقى الدول ، كما تعتبر المملكة العربية السعودية بلدها الثانى وهى من أولى الوجهات التي يرغبون فى العمل بداخلها لحسن المعاملة والتقدير .

ولفت الوزير ، إلى ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدني للأجور فى الدولتين ، واثبات ذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج ، ويعتبر ذلك حافزاً لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج .

من جانبه قدم القنصل السعودي الشكر والتقدير للوزير ، على حفاوة الاستقبال ، وعلى الجهود القائمة بين الطرفين لتذليل كافة العقبات أمام اللجنة المشتركة لتسفير العمالة للعمل خلال موسمي رمضان والحج فى إطار القانون بالبلدين.