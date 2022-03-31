شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى قيادات الدعوة بالجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة غدًا الجمعة 1 أبريل، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن لقاء الوزير بقيادات الدعوة بالجيزة، يأتى في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) بمدينة السادس من أكتوبر.

وكدت وزارة الأوقاف استعدادها لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المعظم 1443هـ بأكثر من عشرين برنامجًا دعويًّا ومسابقة ثقافية، من أهمها برنامج "رؤية" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرنامج "ملتقى الفكر"، وبرنامج "سهرة رمضانية"، ومسابقة "شهر رمضان" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، ومسابقة "بناء الوعي" بالتعاون مع صحيفة الجمهورية.

فيما تفتتح وزارة الأوقاف ( 87 ) مسجدًا بعد غد، الجمعة، 1/ 4 / 2022م ، منها ( 72 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 15 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 864 ) مسجدًا ، منها ( 730 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 134 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.