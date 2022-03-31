شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تحديثات جديدة للقادمين من المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي منشور ، قالت فيه بالإشارة الي الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا وفي ظل ارتفاع نسب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وبدء التشغيل التجريبي لمنصة vist Egypt بهدف تيسير وتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بالقدمين من الخارج لمنع التكدس بالمطارات المصرية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحسب للمنشور :

١-- يتم الإكتفاء بالمراجعة العشوائية للدخول من الوثائق الصحية وشهادات التطعيم والفحوصات المعتمدة لفيروس كورونا بنسبة محددة لعدد الراكبين بواقع من 10 لـ 30 راكب

٢- قيام شركات الطيران بالتشجيع القادمين من الخارج للاشتراك علي المنصة بهدف تسهيل الإجراءات وفي حال عدم التسجيل تلتزم شركة الطيران بتوفير الاقرارات الصحية لهم والتاكيد علي استيفائها قبل الصعود علي الطائرة

- إلغاء تحليل antigen rapit test للمعتمرمين القادمين من المملكة العربية السعودية