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الصحة تعلن تحديثات جديدة للقادمين من المملكة العربية السعودية

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي منشور ، قالت فيه بالإشارة الي الوضع الوبائي العالمي لفيروس وفي ظل ارتفاع نسب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وبدء التشغيل التجريبي لمنصة vist Egypt  بهدف تيسير وتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بالقدمين من الخارج لمنع التكدس بالمطارات المصرية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحسب  للمنشور : 

 

١-- يتم الإكتفاء بالمراجعة العشوائية للدخول من الوثائق الصحية وشهادات التطعيم والفحوصات المعتمدة لفيروس كورونا بنسبة محددة لعدد الراكبين بواقع من 10 لـ 30 راكب 

 

٢- قيام شركات الطيران بالتشجيع القادمين من الخارج للاشتراك علي المنصة بهدف تسهيل الإجراءات وفي حال عدم التسجيل تلتزم شركة الطيران بتوفير الاقرارات الصحية لهم والتاكيد علي استيفائها قبل الصعود علي الطائرة 

 

 

- إلغاء تحليل antigen rapit test للمعتمرمين القادمين من المملكة العربية السعودية

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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