شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات التطوير والخدمات بالتجمع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها بالتجمع الثالث بالمدينة.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة بمتابعة أعمال التطوير الجارية، حيث يتم تطوير محاور الطرق، ومنها رفع كفاءة الطبقة السطحية والطرق بإسكان المستقبل 2 . 3 وإسكان النقابات والإسكان الاجتماعي بالتجمع الثالث، حيث تم تقسيم منطقة النقابات إلى عدة مناطق وذلك للبدء في أعمال رفع الكفاءة بها، حرصاً على عدم الخروج من أي منطقة إلا بعد الانتهاء التام من رفع كفاءتها.

من جانبها قالت المهندسة سلوى بيومي، إنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية + بردورات أرصفة لطرق مشروع سكن مصر ( 27 عمارة ) والطرق المحيطة بها بالمحلية الثالثة بالتجمع الثالث، كما يجري رفع كفاءة محور الشباب بالتجمع الثالث، حيث يتم تجهيزه ليربط ما بين محور طلعت حرب ومحور سعد زغلول وصولاً لطريق السخنة القديم، والطريق الدائري لخلق مداخل جديدة وسريعة للتجمع الثالث.

وأضافت المهندسة سلوى بيومى، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع سكن مصر بمناطق ( سكن مصر جنوب العين السخنة الـ ٨٥ عمارة - سكن مصر ٢٧ عمارة – ومشروع جنة ودار مصر 2) وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع أعمال الطبقة السطحية واستكمال تنسيق الموقع لمنطقة غرب أرابيلا بالتجمع الثالث، وذلك بعمل مساحات انتظار وحل مشكلة تكدس انتظار السيارات مما يتسبب فى إعاقة حركة المرور بالشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة طبقات الأسفلت والأرصفة بالمنطقة وتم التشديد على الشركة بتكثيف حجم العمالة والمعدات والخامات والانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن.

وفى نفس السياق، أكد المهندس أمين غنيم، ضرورة الاهتمام بجودة الأعمال وحث الشركات على تكثيف المعدات والعمالة للانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها طبقاً للبرامج الزمنية المقدمة.

كما تفقد مسئولو الإسكان، المشروعات الخدمية بالتجمع الثالث، حيث يتم إنشاء 3 مراكز طبية على أعلى مستوى بمنطقة الهناجر – منطقة غرب الجامعات - منطقة أرض المعارض بالتجمع الثالث، وذلك لخدمة السكان بتلك المناطق وتقديم أفضل خدمات طبية.

كما أوضحت المهندسة سلوى بيومى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز طبي بمنطقة الهناجر- التجمع الثالث جارٍ تسليمه لوزارة الصحة لبدء الأعمال، وجارٍ استلام الموقع لإنشاء مركز طبي بمنطقة غرب الجامعات، وكذا إنشاء مركز طبي بمنطقة المعارض - التجمع الثالث.

وقالت: يتكون المركز الطبي بمنطقة الهناجر من ( أرضي – أول – ثاني - غرف سطح )، حيث يتكون الدور الأرضي من ( صيدلية - غرفة أشعة - طوارىء - ثلاث عيادات - تطعيمات وملاحظة )، بالإضافة إلى ( دورات مياه – مكتب صحة – تسجيل ملفات - ساحة انتظار)، ويتكون الدور الأول من ( عيادة – معمل – 3 عيادات أخصائي – تنظيف صحى، وغير ذلك )، ويتكون الدور الثاني من ( الإدارة – الحسابات – استراحة أطباء وتمريض – مخازن).