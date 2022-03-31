شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس لطلاب الثانوى العام: من يتجاوز نسبة الغياب سيحول لنظام المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت بعض المدارس الثانوى رسالة لطلاب الثانوى العام، مؤكدة أن الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب سوف يحول إلى طالب منازل، مشددة على أنه يتم أخذ الغياب يومياً وإبلاغه لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم إعداد جدول مواعيد الامتحانات التدريبية المقرر عقدها لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، كما يتم دراسة المواعيد المناسبة لعقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، موضحة أن هذه الامتحانات التدريبية لن تكون امتحانات كاملة في جميع المواد، ولكن سيتم تطبيق التجربة على مادتين أو ثلاثة على الأكثر، لافته إلى أن عقد امتحانات تدريبية لطلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى تلبية واستجابة لرغبة أولياء الأمور

وأكدت التربية والتعليم والتعليم الفني، أن معظم المدارس الثانوية في مصر، أصبحت مجهزة بتجهيزات كاملة إنترنت وخوادم وشاشات إلكترونية وغيرها، موضحا أن منصة الامتحانات الجديدة التي انعقدت عليها الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية المجهزة نجحت، مضيفة أنه لم يتم الاحتياج للإنترنت في الامتحانات الإلكترونية التدريبية المنعقدة في لجان المدارس الحكومية، ولكن عملت الوزارة على حلول تتعلق وتعتمد على الشبكات الداخلية وكان مؤمنا جدا.