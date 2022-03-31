شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تقدم الدعم الفنى لبوروندى فى سدود حصاد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بالسفير شيخ راشد ملاشي سفير بوروندي بالقاهرةبحضور ممثلين عن السفارة البوروندية ، وذلك لمناقشة تفعيل إتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي والموقعة بين البلدين فى مجال "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".

وصرح عبد العاطى بأن اتفاقية التعاون تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفني للجانب البوروندى لإعداد دراسات فنية في مجالات (انشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار إنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقري في بوروندي - دراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية ببوروندي.

وتم خلال اللقاء بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والري لدولة بوروندي خلال شهر نوفمبر الماضى للتباحث حول سبل تفعيل إتفاقية التعاون الفني ، حيث تم إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ إتفاقية التعاون وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببورندي ، حيث تم الإتفاق علي عقد إجتماع افتراضي لمناقشة الاجراءات القادمة.

وفى ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندي للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، فقد أشار عبد العاطى لوجود متدربين بورونديين في القاهرة حاليا للمشاركة في برنامج تدريبي بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.