وزير الأوقاف يلتقي القيادات الدعوية بمحافظة الجيزة.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا، قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، بحضور المحافظ اللواء أحمد راشد، بديوان عام المحافظة.

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان، أن ذلك يأتي ضمن التواصل المستمر بين الدكتور محمد مختار جمعة والعاملين بالوزارة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، الأخيرة في شهر شعبان، الموافق 1 أبريل 2022م ، هو"كيف نستقبل الشهر الكريم؟".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف، صلاة الجمعة غدا، من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بمدينة السادس من أكتوبر.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بإلقاء خطبة الجمعة، من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) بمدينة السادس من أكتوبر.