توجيهات بـ"حملات مكثفة" على أسواق القاهرة قبل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديريتي الشئون الصحية والطب البيطري بعمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .

وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال والأقسام الحرجة ،ورصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأضاف شوقي في بيان اليوم، أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة و التأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والغير طبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجي : 01101135652 – 01101135659 – 0223910573 غرفة طوارئ العلاجي بالوزارة : 137 غرفة طوارئ الوقائي بالمديرية : 0223918968 غرفة طوارئ الوقائي بالوزارة : 105 – 0227923608 – 0227921060 معهد السموم بجامعة القاهرة : 02236431299 – 0223640402 معهد السموم جامعة عين شمس : 0226840902 – 0224823314.

وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على إتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة ، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل مع الأخذ في الاعتبار التنويه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وبالتعاون مع كافة المناطق الطبية التابعة للمديرية بحيث تشمل الخطة جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع الياميش(محال - سلاسل المحلات – شوادر) واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها ، بالاضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة ، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها ، و تكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأنديه ومدى استيفاءها للإشتراطات الصحية ، و تكثيف المرور والتفتيش على أماكن ( تصنيع – وعرض ) المخللات و الحلويات بمختلف أنواعها ( شرقية – غربية ) ، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأعذية الخاصة بقمع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وتشكيل حملات مشتركه مع مختلف المناطق الطبية ( صباحيه – ومسائية ) من أجل تكثيف العمل كما ونوعا ، و إرسال منشور دوري لجميع المناطق بهذا الشأن ، وإخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة بجميع ما تم من إجراءات.

وأشار د . صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري انه سيتم تكثيف حملات اللحوم علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة من محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالأشتراك مع الأجهزة الرقابية من مباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة.