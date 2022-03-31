طقس اليوم.. شبورة مائية وشديدة الحرارة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الخميس، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئا على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد باردا في فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وشمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 29 14

الاسكندرية 26 13

وادى النطرون 28 14

طنطا 29 13

شبين الكوم 29 14

دمنهور 29 12

بلطيم 24 13

مطروح 27 14

السلوم 30 15

سيوة 30 13

بورسعيد 23 12

دمياط 23 13

الزقازيق 29 14

المنصورة 29 14

الاسماعيلية 29 14

السويس 29 14

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 26 13

نخل 26 10

نويبع 28 15

طابا 27 14

كاترين 24 05

الطور 27 14

شرم الشيخ 30 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 28 15

الفيوم 29 14

بنى سويف 29 13

المنيا 29 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 13

قنا 31 14

الأقصر 33 15

أسوان 35 16

ادفو 36 16

أبوسمبل 34 16

الوادى الجديد 32 15

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17