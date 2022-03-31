بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لحادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو بالزهة.

وأصيب 3 أشخاص؛ إثر انقلاب انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو بالنزهة صباح اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقل على الفور رجال المرور لمكان الحادث وتبين اصطدام أتوبيس مدرسة بعمود إنارة ونتج عنه وقوع إصابات.

نقلت سيارات الإسعاف المصابون إلى المستشفى للعلاج، وتم تجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.