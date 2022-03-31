محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى محور روض الفرج، وبالانتقال تبيّن انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، بينما نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وجار رفع حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية.

ورجحت المعاينة الأولية للحادث أنّ السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.