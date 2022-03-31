شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: شهادة الـ"icdl" غير مطلوبة ضمن شروط التقدم بمسابقة الـ30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شهادة الـ"icdl" لن تكون مطلوبة ضمن شروط وضوابط التقدم في مسابقة الـ"30 ألف معلم، مشيرة إلى أن الأهم بالنسبة للمتقدمين هو اجتياز الامتحان الذى يعقده جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشددة على أن الامتحان الذى يعقده جهاز التنظيم والإدارة يتضمن جزء تكنولوجى يجب على المتقدم اجتيازه ضمن الاختبار، لكن شهادة الـ"icdl" لن تكون مطلوبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بعض التفاصيل الخاصة بمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس، على النحو التالى:

ـ إعلان تفاصيل المسابقة خلال الأيام المقبلة.

ـ يتم حاليا التنسيق والعمل مع أساتذة كليات التربية وجهاز التنظيم والإدارة بشأن المسابقة.

ـ الأولوية في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيكون لسد العجز في الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.

ـ سيتم اختيار معلمين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ـ سيتم عقد امتحانات للمعلمين المتقدمين لاختيار أفضل العناصر.

ـ على الراغبين في التقدم للمسابقة عدم الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع تزعم توفير رابطا للتقديم لأنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أي روابط للتقديم.

ـ ستعلن التخصصات والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقدم للمسابقة والشروط والضوابط أثناء المؤتمر الصحفى.