شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار معرض السلع بحديقة الأورمان حتى نهاية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن معرض بيع السلع الغذائية المقام بحديقة الأورمان وافتتحه وزير الزراعة مؤخرا تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا"، مستمر حتى نهاية شهر رمضان، وفى حال استمرار الإقبال عليه سيتم مده حتى عيد الأضحى.

ووجه وزير الزراعة قطاع الإنتاج والزراعات المحمية بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالمنافذ التسويقية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، للتخفيف عن المواطنين، حيث تقرر طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لزيادة المعروض منها خاصة البقوليات والخضراوات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك بأنواعها، وياميش رمضان بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية .

جدير بالذكر أن ما يميز سلع وزارة الزراعة أنها من مزراع وزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة، وتحمل شعار "من خير مزارعنا لأهالينا" وسوف يتم ضخ كميات كبيرة خلال الأيام القادمة تلبى احتياجات الأسواق، وذلك لمشاركة كافة الوزارات التى تقوم بدور كبير في ذلك، ومنها وزارة الداخلية والتموين والأوقاف والتنمية المحلية.