شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. احتفال دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان والرئيس ينيب محافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الإفتاء المصرية، بعد مغرب غد الجمعة الموافق 1 أبريل، حفل استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام 1443 هجريا، وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، ويعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام نتيجة استطلاع الهلال.

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسى اللواء عادل عبد العال، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال، كما أناب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كما أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، كما يشارك بالحفل السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وحول موعد بداية شهر رمضان المعظم، فيولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية. وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

وحول استعدادات رصد هلال رمضان يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا من خلال 7 لجان، حيث تتوجه اللجان لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد.

وتضم كل لجنة أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.

ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.