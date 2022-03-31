شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الخاصة: اختبار ثان لطلاب الطب العائدين من أوكرانيا المتغيبين عن الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تنظيم امتحان آخر للطلاب الغائبين عن حضور الامتحانات بالنسبة لكلية الطب فقط، خاصة أن هناك حوالى 100 طالب من العائدين من أوكرانيا لم يدخلوا الامتحانات وسيتم تحديد موعد آخر لأدائهم اختبارات تحديد المستوى، وإبلاغ الطلاب بالموعد الجديد.

يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن سابقًا عبر موقعه الإلكتروني الأماكن الشاغرة بكافة التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي يمكن للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية التحويل إليها، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعات الخاصة (https://www.cpnu-admission.edu.eg) لمعرفة الأماكن الشاغرة بهذه الجامعات، والتوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.