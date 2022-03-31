شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بـ856 موقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تتوفر خدماتها في 160 عيادة متنقلة و2119 عيادة ثابتة بـ856 موقعًا، وذلك بمحافظات القاهرة، ودمياط، والغربية، والشرقية، والقليوبية، ومطروح، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والسويس.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة "بالمجان" لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

وأشار إلى عقد عدة ندوات بمشاركة مسئولي الإعلام والرائدات الريفيات داخل الوحدات الصحية وبالعيادات المتنقلة فى القرى المستهدفة مع مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عبد الغفار استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، وتصحيح الشائعات، وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.