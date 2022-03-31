شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية تطوير شارع المحجر بمصر القديمة جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تطوير شارع المحجر بمنطقة زهراء مصر القديمة، وعزبة خير الله، له أهمية خاصة، نظرا لارتباطه الوثيق بالطريق الصاعد للجبخانة الجارى إنشاؤه، لتسهيل حركة السكان والمرور من داخل وخارج نطاق عزبة خير الله، لتعزيز المشهد الحضارى والثقافى لهذه المنطقة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تم تطوير طريق المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة به ورصف حوالى 987 مترا منه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بنطاق حي دار السلام إلى جانب تطوير جزء منه بمعرفة مديرية الإسكان.

ووجهت "عبد المنعم" بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة مخلفات البناء والهدم والرتش وتسوية الارض وتحسين المظهر العام بكل الأنحاء بالمنطقة المحيطة لإظهاره بالمظهر اللائق الذي يتماشى مع كافة أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية لهيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة والمنطقة الجنوبية.