شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن المستنقعات الملحية ودورها فى مواجهة التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد فى الآونة الاخيرة بين خبراء البيئة مصطلح المستنقعات الملحية كجزء من الطبيعة البحرية، واخيرا يسعى الخبراء إلى استخدمها كأحد حلول مواجهة التغيرات المناخية وحماية الشواطئ.

خلال هذا التقرير سنرصد 9معلومات عن هذا المصطلح والعلاقه بينه وبين التأثر بتغير المناخ.

1- المستنقع الملحى هو مستنقع به ماء ملحى ويغطيه نباتات قصبية وملحية.

2- تعتبر المستنقعات الملحية شكل من أشكال الترسابات البحرية.

3- الترسبات الملحية عبارة عن مسطحات رملية مغمورة وموازية مع خطوط الساحل.

4- غالباً ما يتواجد هذا النوع من المستنقعات فى مناطق المد والجزر وعند مصبات الأودية.

5- المستنقعات الملحية تشتهر بأنها تعد بيئة ملائمة لنمو الطحالب والنباتات البحرية.

6- مستوى المياه في المستنقعات الملحية مرتبط دائما بتغير مستويات المد والجزر والعواصف البحرية.

7- المستنقعات الملحية تكون حواجز بحرية ينتج عنها تقسيم خط الساحل إلى قسمين، ثم تنفصل حتى تشكل فى النهاية سبخات موسمية بسبب تبخر المياه فيها.

8- المستنقعات الملحية تعد موطنا للمحار والرخويات والأسماك، وبعض أسماك القشرية والنباتات.

9- المستنقعات الملحية تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بنسبة تفوق غابات المانجروف حوالى 40 مرة.