صحف القاهرة تسلط الضوء على نشاط الرئيس وأخبار الشأن المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بقصر الاتحادية بالقاهرة أمس، حيث عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، فضلاً عن عدد الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي والبرهان: تعزيز التعاون العسكري والتكامل الزراعي بين مصر والسودان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بقصر الاتحادية بالقاهرة أمس، حيث عقدا جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأضافت (الأهرام) أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانًا مشتركًا حول المباحثات أكدت فيه أن اللقاء سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان "إستراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص.. دراسة شاملة لتخارج الدولة من أنشطة وقطاعات محددة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الرئيسية لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في إطار إعداد إستراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة وجود الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات، بمناسبة شهر رمضان الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية.ذ

وشارت الصحيفة إلى أن أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أوضح خلال استعراض ملامح الوثيقة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات والخبراء والمتخصصين، أن إعداد الوثيقة كان خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتا إلى أنه سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولى للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مدبولي.. في اجتماع مجلس الوزراء: حملات رقابية مكثفة للتأكد من توافر السلع"، أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكدـ في بداية اجتماع الحكومة امس، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر كل أنواع السلع بالاسواق، والتصدى لكل صور الممارسات السلبية. ووافق المجلس على مشروع قانون حقوق المسنين والذي ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الاولى بالرعاية والتي تلتزم الدولة بتحقيقها.. ويتضمن إصدار «بطاقة المسن» کمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم.. كما يتضمن العقاب بالحبس والغرامة، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن واهمل في ذلك، أو قام باستغلاله.

وتحت عنوان "شكري يبحث مع نظيره الأنجولي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية الأنجولى تيتى انطونيو أكدا عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وأنجولا في كافة المجالات.

وأشارت الصحيفة إلى ن شكري رحب بنظيره الأنجولي والوفد المرافق ووزيرة الشباب الأنجولية آنا باولا في زيارتهم للقاهرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران أمس فى ختام جلسة مباحثاتهما بالقاهرة.

ولفت شكري إلى الاعتزاز بالعلاقات بين البلدين والتي تمتد إلى عقود مع وجود الإرادة السياسية لتعزيزها فى كافة المجالات والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية، وقال إن الوزير الأنجولي شرف أمس الأول بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث سلمه رسالة من الرئيس الأنجولي جواو لورينكو تتعلق بالعلاقات الثنائية وتتضمن دعوة للرئيس السيسى لزيارة انجولا.

وتحت عنوان "وزيرة التضامن الاجتماعي.. في لقائها بأسرة تحرير وكالة «أنباء الشرق الأوسط»: الحفاظ على كيان الأسرة المصرية تنفيذاً لـ«توجيهات الرئيس»"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أكدت أن الرئيس السيسى يولى اهتماماً غير مسبوق بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين في جميع المجالات، مشيدة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس السيسى بهدف توفير حياة كريمة للشعب المصري.

وقالت الوزيرة في لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أداره الكاتب الصحفي على حسن، رئيس مجلس الإدارة، رئيس التحرير: إن الوزارة حريصة على دعم الشرائح والفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً واحتياجاً، في إطار توجيهات واضحة من الرئيس لتحقيق ذلك عبر التوسع في برامج المساعدة الاجتماعية، وإزالة كافة أوجه التمييز ضد المرأة وذوى الهمم، وتمكين المرأة بصورة أكبر باعتبار أن هذا الأمر من شأنه النهوض بالمجتمع ككل.

وأضافت القباج: أن الوزارة حريصة على تطوير الجوانب التشريعية لحماية «الأسـرة الـكـافـلـة» ودعـم الارتـبـاط الأسـري، ونـصـرة المـرأة المستضعفة والـوقـوف إلى جانبها، والتصدى لحالات العنف ضد المرأة، وتأهيل النساء مهنياً من خلال التدريب، والعمل على رفع أكبر قدر ممكن من الأعباء المادية والمجتمعية عنهن بما يساهم في دعمهن اقتصادياً.

وأوضحت أنه يتم العمل على إدخال فئات جديدة إلى برنامج «تكافل وكرامة» من بينها المرأة التي وصلت إلى سن الـ50 عاماً، وليس لها عائل «غير متزوجة ووالدها ليس على قيد الحياة» فضلا عن الاهتمام بالفئات التي تستحق الدعم العاجل ولفترة زمنية محددة.

وتطرقت «الـقـبـاج» إلى جهود الـوزارة في دعم وتعزيز الأم المعيلة وذوى الهمم، مشيرة إلى أن الدعم المادي الذي تقدمه الوزارة ارتفع ليغطى ٢٧٪ وبما يساوى 5 مليارات جنيه لصالح ذوى الإعاقة، بعدما كان في عام 2014 يغطى بالكاد %8 منهم، في حين تتحصل المرأة المعيلة على 19% من الدعم النقدي.

وتحت عنوان "5 مليارات دولار وديعة سعودية بالبنك المركزي.. استثمارات جديدة مشتركة بين القاهرة والرياض بـ 10 مليارات دولار"، ذكرت صحيفة الأخبار أن المملكة العربية السعودية قدمت 5 مليارات دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت السفارة السعودية لدى مصر، في بيان، ها ، أن هذه الوديعة تأتى امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر والسعودية، وتأكيداً لعمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من السعودية ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر الشقيقة.

وتحت عنوان "وزير الدفاع مهنئا الرئيس السيسي.. بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم: القوات المسلحة ستظل حصناً يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه مستمرون في البذل والعطاء"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الـدفـاع والإنـتـاج الـحـربـي بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ١٤٤٣هـ.