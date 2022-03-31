شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: انطلاق امتحانات الميد تيرم بالكلية 9 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية ستعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" بداية من يوم 9 أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه تم مراعاة شهر رمضان الذى يتزامن مع عقد الاختبارات، وسيتم تقليل المدة الزمنية للامتحان .

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الكلية تراعى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عند تنظيم الامتحانات من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل القاعات واجراء تعقيم دور للقاعات بين فترات الامتحانات للوقاية من الفيروس.

وكانت كلية التجارة بجامعة القاهرة بدأت يوم السبت الماضى فى تنظيم مراجعات لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" بالنسبة لطلبة النظامى، على أن تكون تلك المراجعات فى نفس موعد السكشن الحضورى الخاصة بكل مستوى.

وأوضحت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن تلك المراجعات ستبدأ من اليوم وتستمر حتى 31 مارس الجارى، مع العلم أنه سوف يتم توفير مادة علمية تحت إشراف أستاذ المقرر الدراسى، مؤكدة أن جميع هذه المراجعات بالمجان دعما وتيسيرا من إدارة الكلية للطلاب.