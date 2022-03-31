شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطة الدعوية للجامع الأزهر الشريف خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على خطة الجامع الأزهر الشريف لشهر رمضان المبارك، عقب اعتماد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الخطة الدعوية لشهر رمضان بالجامع الأزهر. وتضمنت الخطة دروسا دعوية وذلك على النحو الآتى: - عقب صلاة الظهر.. دروس لوعاظ مجمع البحوث الإسلامية. - عقب صلاة العصر.. دروس لأعضاء لجنة الفتوى الرئيسية وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. - دروس خاصة بالسيدات ظهراً ويحاضر بها واعظات الأزهر وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. - يعقد أعضاء هيئة كبار العلماء دروسا اثناء صلاة التراويح. - إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة التراويح والتهجد بالقراءات العشر بالجامع الأزهر الشريف ومسجد مدينة البعوث الإسلامية. - تسجيل وبث شعائر صلاة العشاء والتراويح والتهجد من الجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية. - تنظيم وإقامة المقارئ الإلكترونية. - تنظيم المجالس الحديثية والعلمية حيث يعقد الجامع الأزهر مجالس حديثية وعلمية. ويحتفل الجامع الأزهر بالمناسبات التالية: - الاحتفال بافتتاح الجامع الأزهر يوم السابع من رمضان. - الاحتفال بنصر يوم العاشر من رمضان. - الاحتفال بيوم نصر بدر. - الاحتفال بفتح مكة. - الاحتفال بليلة القدر.