شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا.. تفاصيل حالة الطقس أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس يوم السبت المقبل، أول أيام شهر رمضان فلكيا، حيث تشهد البلاد هذا اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وليلا يكون الطقس باردا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن السبت المقبل، أول أيام شهر رمضان فلكيا، سيشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد ثانى أيام رمضان

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأحد المقبل، ثانى أيام شهر رمضان فلكيا، سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.