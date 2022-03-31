شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحتفل بعيدها القومى بتوزيع أجهزة كهربائية و100 طن سلع غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس، أجهزة كهربائية لفتيات من الأكثر احتياجا والمقبلات على الزواج، وذلك فى إطار فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

كما يطلق محافظ الجيزة إشارة بدء توزيع 100 طن سلع غذائية علي القري الأكثر احتياجا، حيث تستقبل محافظة الجيزة القافلة الغذائية بسعه 100 طن سلع غذائية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة.

وفى السياق نفسه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم توفير 338 منفذا ثابتا و224 منفذا متحركا لتغطية كافة قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أنه تم افتتاح ثانى أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل، والذى يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30 % بجانب إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.