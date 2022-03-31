شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. مخالفات رادعة بقانون المرور الجديد تصل للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، ومن تلك المخالفات:

- السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق.

- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون.

- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة.

- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.

- تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س.

- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.

- ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى.

- ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.

- قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها.

- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.