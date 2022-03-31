شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. مخالفات رادعة بقانون المرور الجديد تصل للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقر قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، ومن تلك المخالفات:
- السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق.
- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون.
- ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة.
- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
- اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
- الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.
- تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س.
- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
- ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.
- قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها.
- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.