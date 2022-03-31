شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق اليوم 10 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم، الخميس، 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد، والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - البحيرة - مطروح - دمياط - المنوفية - الغربية - أسوان- قنا - بني سويف - سوهاج.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.