شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني: مصر قدمت مساعدات قيمة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مصر تدعم السودان بكل جهاته، وليس جهة دون أخرى، موضحا أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني لا تتغير بتغير الأنظمة.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال مؤتمر صحفى: ليس لدينا قيود في التعامل مع مصر لمعالجة أي فجوة غذائية، بسبب الأزمة الراهنة أو أي أزمة مستقبلية، موضحا أن مصر قدمت مساعدات قيمة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، والسككي والأمن الزراعي.

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: نحلم بالتكامل المشترك مع مصر، وهناك خطوات فعلية تتم في هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك حوار مستمر بين المكون العسكري في السودان، والقوى الأخرى، ولا خيار أمامنا سوى الحوار.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: نحن متفقون على دعم الاستقرار في الإقليم، والتوجه الرافض للعنف وكل ما يهدد أمن مصر والسودان، مشيرا إلى أن وجهات نظر مصر والسودان تجاه جميع القضايا المشتركة متطابقة، ومصر دعمت الانتقال الديمقراطي في السودان ولم تتوقف عن ذلك.