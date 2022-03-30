شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكى لبحث آخر التطورات فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني "فلوديمير زيلينسكي".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

وأكد الرئيس من جانبه أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستو الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.