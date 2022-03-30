شكرا لقرائتكم خبر عن بـ1200 جنيه.. "مصر الخير" توفر احتياجات الأسر المستحقة في شهر رمضان بـ"سند العائلة" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ◄ المهندس أحمد علي: لم نكتف بتوزيع الكراتين الغذائية واستحدثنا "كارت الخير" و"سند العائلة" لصرفهم من أي مجمع استهلاكي

"لم تكتف مؤسسة مصر الخير في حملة "إفطار صائم" لرمضان هذا العام بتوزيع الكراتين الغذائية على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان 2022"، بل استحدثت المؤسسة خدمة توزيع الكروت المالية التي تصرف من فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في صورة سلع غذائية على حسب رغبة المواطن الحامل للكارت.

وأتاحت مؤسسة مصر الخير، ضمن حملة "إفطار صائم" هذه العام، توزيع "كارت الخير بقيمة 200 جنيه" و"سند العائلة بقيمة 1200" من أجل دعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية لتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، ضمن أكبر حملة مساعدات غذائية للأسر المستحقة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

فيما أوضح المهندس أحمد على، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن مصر الخير تستهدف خلال هذا العام تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتى تلبي احتياجات الأسر الأولي بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، لافتا إلى أن ذلك وفرته المؤسسة من خلال "كارت الخير" والذي يحتوي على 200 جنيه يتم صرفه من أي مجمع استهلاكي في صورة سلع غذائية على حسب احتياج المواطن.

ونوه مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة توزع أيضا "كراتين رمضان"، حيث تحتوي الكرتونة الواحدة على مواد غذائية تزن 12 كيلو جرام من المواد الجافة ، لافتا إلي أن محتويات الكرتونة تزيد قيمتها عن ٢٦٠ جنيها .

من جانبه، أكد أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، أن "سند العائلة" قيمته 1200 جنيه، يوفر للأسرة متطلبات شهر رمضان كاملا، والذي يتم تسليمه للأسر المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات، موضحات أن "سند العائلة" يتم تسليمه للمستفيدين من يوم 27 شعبان كي تتمكن الاسر المستحقة من شراء احتياجتها من المواد الاساسية والتى تكفيها طوال شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن حملة "إفطار صائم" تطلقها مؤسسة مصر الخير للسنة العاشرة علي التوالي، والتي قدمت المؤسسة من خلال هذه الحملة ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المستحقة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية .