شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف صرف 1000 جنيه لمدير مديرية القاهرة لتميزه فى مشروع صكوك الإطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مديرية أوقاف القاهرة المليون الأول فى حصيلة مبيعات صكوك الإطعام حيث بلغت مبيعاتها (3805) صك إطعام بقيمة (1141500) جنيه كأول مديرية تتخطى مبيعاتها المليون جنيه فى صكوك الإطعام قبل بداية الشهر الفضيل .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة استثنائية لمدير مديرية أوقاف القاهرة قدرها ألف جنيه ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

جدير بالذكر أن إجمالى مبيعات المديريات من صكوك الإطعام حتى تاريخه قد بلغ (9054000) جنيه ، وإدارة المشروع بديوان عام الوزارة تشكرهم على هذا الجهد.