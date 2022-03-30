شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تكرم طبيبًا حصل على براءة اختراع فى القسطرة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد طه طاهر، أخصائى الجراحة العامة ومدير مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، كأول طبيب بهيئة الرعاية الصحية يحصل على براءة اختراع فى مجال القسطرة الطبية، وتكريم والدته كـ"أم مثالية" للعاملين بهيئة الرعاية الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، على تكريم كل من لهم الفضل فى تنشئة جيل قادر على تحقيق إنجازات ملموسة، وتقديرًا لأصحاب الإنجازات الطبية، من القوى البشرية ضمن صفوف العاملين بالهيئة، وذلك لما لهم من تأثير فاعل وإيجابى، وبما يهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى بشكل عام ومنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص.

كما أهدى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، درع الهيئة، للطبيب محمد طه طاهر، إضافة إلى منحه مكافأة تشجيعية لتميزه، مشيرًا إلى تبنى الهيئة لتطبيق هذا الاختراع داخل كافة منشآتها بالمحافظات، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات والأفكار والابتكارات والاختراعات فى القطاع الصحى بشكل خاص، وبين الأطقم الطبية من العاملين بهيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، دعم الهيئة للمخترعين ولثقافة الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبراتهم فى كافة المجالات، لاسيما المجال الصحي، وذلك فى كافة التخصصات الطبية، ما يسهم فى النهاية إلى الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والممارسات التطبيقية وفق آخر المستجدات العالمية.

وأعرب عن فخره أن يكون بين صفوف العاملين بالهيئة مبتكرون ومخترعون فى شتى المجالات والتخصصات الطبية، بما يجعلهم أمثلة يحتذى بها، مثنيًا على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى، لافتًا إلى كفاءة الأطقم الطبية من العاملين المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى.