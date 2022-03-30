شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة شهر شعبان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء الفائزون فى مسابقة شهر شعبان، وهى المسابقة التي أطلقتها الوزارة قبل أيام وهى عبارة عن 5 أسئلة نشرتها يوميا بداية من الجمعة 4 مارس، غرة شهر شعبان المبارك، وفيما يلى أسماء الفائزون في مسابقة شهر شعبان...

أولًا: الفائزون بجائزة مالية قيمتها (ألف جنيه) لكل واحد منهم، وهم:

1 - محمد فضل محمود نور الدين - الجيزة - مدرس بجامعة الأزهر

2 - أحمد حسن محمد حسن الغراوي - البحيرة - إمام وخطيب ومدرس

3 - محروس رمضان حفظي عبد العال - أسيوط - مدرس بجامعة الأزهر

4 - إيمان أحمد فتح الله حسن - البحيرة - طبيبة بشري

5 - بسمه ربيع إبراهيم زنون - المنوفية - معلمة رياض أطفال

6 - عمر صبحى أبو عجوة على راشد - السويس - إمام وخطيب ومدرس

7 - مجدي عبدالغني محمد سالم - قنا - واعظ عام بالأزهر

8 - السعيد مصطفى يوسف خلف - مرسى مطروح - إمام وخطيب ومدرس

9 - توفيق محمود بدر بديوي - الغربية - إمام وخطيب ومدرس

10 - فاتن عبد الله جابر عثمان - المنيا - واعظة متطوعة بالأوقاف

11 - عبدالرحمن السعيد محفوظ الشناوي - الغربية - إمام وخطيب ومدرس

12 - كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة - واعظة متطوعة بالأوقاف

13 - محمد أحمد عبد الناصر عبد المعبود - الشرقية - طالب بكلية الطب جامعة الأزهر

14 - بهيرة محمد بدر الدين خيرالله - الاسكندرية - واعظة متطوعة بالأوقاف

ثانيًا: الفائزون بجائزة مالية قيمتها خمسمائة جنيه لكل فائز منهم ، وهم:

1 - سعيد محمد محمد محمد - أسيوط - إمام وخطيب ومدرس

2 - عمر أحمد محمود سعد - الأقصر - إمام وخطيب ومدرس

3 - سهير عبد المحسن سنهوري - مرسى مطروح - واعظة متطوعة بالأوقاف

4 - قاسم علي محمد علي خضر - كفر الشيخ - خطيب مكافأة على بند التحسين

5 - محمد الغنام علي البدوي - الدقهلية - إمام وخطيب ومدرس

6 - نور عبد البديع حسين محمود - الشرقية - إمام وخطيب ومدرس

7 - إبراهيم أحمد محمود عبد الله - البحيرة - إمام وخطيب ومدرس

8 - أحمد واضح عبد النبي محمد عبد الله - القاهرة - صحفي بجريدة الميدان

9 - منى جبر علي محمد البربري - كفر الشيخ - معلمة قرآن كريم بالأزهر

10 - عبدالرحمن أحمد سعيد البيسي - كفر الشيخ - إمام وخطيب ومدرس

11 - صفاء محمد فؤاد محمد - المنوفية - صيدلانية

12 - نصرة بدير عوضين اسماعيل - كفر الشيخ - دكتورة بالإنتاج الحيواني

13 - فيروز حسين مصطفي عابدين - الغربية - واعظة متطوعة بالأوقاف

14 - راندا بسيوني محمد بدر - مرسى مطروح - ماجستير في القانون العام

15 - سعيد عبد المعطي محمد سعيد حسين - الشرقية - إمام وخطيب ومدرس

16 - حسام حسن محمد محمد - المنيا - معلم لغة ألمانية

17 - عمار محمد عبدالتواب أحمد - الفيوم - إمام وخطيب ومدرس

18 - مصطفى محمد محمود فرج الله - البحيرة - إمام وخطيب ومدرس

19 - أحمد محمد كمال محمود عطية - الشرقية - إمام وخطيب ومدرس

20 - منال إبراهيم شبيب عامر - القاهرة - واعظة متطوعة بالأوقاف

21 - سماح محمد سنوسى محمود - الوادي الجديد - معلم أول رياضيات ابتدائي

22 - علياء قرني جابر أبو حامد - بني سويف - طالبة بكلية الدراسات الإسلامية

23 - طه إبراهيم محمود عبد السميع - المنيا - طالب بكلية الطب البشري

24 - عمر فتحي عبد الرحمن عطية - الشرقية - مدرس مساعد بجامعة الأزهر

25 - عسر إبراهيم محمد عبد المقصود - الشرقية - إمام و خطيب و مدرس

26 - عطيات أيمن محمد عبدالقادر عطيه - الشرقية - بكالوريوس في الهندسة الزراعية

27 - سماح أحمد عبدالله محمد المتولى - الدقهلية - واعظة متطوعة بالأوقاف

28 - جهاد كمال محمد مرسي - بني سويف - طالبه بكلية التجارة

29 - سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل - القاهرة - واعظة متطوعة بالأوقاف

30 - سحر محمد شوقي - الجيزة - واعظة متطوعة بالأوقاف

ثالثًا: يصرف لجميع الفائزين مصحف ومجموعة من الإصدار الثاني لسلسلة رؤية لكل فائز أو فائزة ، على أن يكون الصرف من مديرية الأوقاف التابع لها المتسابق .