السماح بموائد الرحمن وتعديل مواعيد المقاهي والمترو.. كيف استعدت الحكومة لشهر رمضان 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أنهت الحكومة، استعداداتها لشهر رمضان 2022، حيث قررت الحكومة، عودة الشعائر الدينية إلى بعض المساجد، بعد توقف دام عامين نتيجة أزمة كورونا التي فرضتها الجائحة على مصر والعالم عام 2020.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن غرة شهر رمضان الكريم للعام الهجري الحالي 1443 هجريًا، يوافق السبت 2 أبريل المقبل.

واستعدت الحكومة بشكل خاص، لتوفير السلع الغذائية الأساسية، للمواطنين، إضافة إلى تعديل مواعيد المحال والمقاهي والمطاعم، وكذا تغيير مواعيد تشغيل وسائل المواصلات العامة مثل المترو واتوبيسات النقل العام.

وينشر "الخليج 365" أبرز استعدادات الحكومة لشهر رمضان 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

- تخفيف إجراءات كورونا.

- السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد.

- أداء درس العصر بالمساجد الكبرى.

- خاطرة التراويح بالمساجد الكبرى.

- السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

- مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها حتى الساعة الثانية صباحاً.

- إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بداية من شهر أبريل المقبل.

لمزيد من التفاصيل: تخفيف إجراءات كورونا.. 6 قرارات جديدة من الحكومة استعدادًا لرمضان أضغط هنا

توفير السلع بأسعار مخفضة

واتخذت الحكومة العديد من الخطوات المهمة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع؛ خصوصًا السلع الاستراتيجية، كالسكر والزيت والأرز، بخلاف توفير السلع الحرة.

وتم توفير السلع في 1300 منفذ، إضافة إلى مشروع "جمعيتي" (500 منفذ) بأسعار مخفضة تتراوح من 25% إلى 30%

وللعام الثالث على التوالي يتم طرح كوبونات فئات 20-50-100 -200 جنيه) لمساعدة الفئات غير القادرة على اختيار احتياجاتها.

كما تم طرح ٣ نماذج لكرتونة رمضان بأسعار 123 جنيهًا، و95 جنيهًا، و52 جنيهًا.

لمزيد من التفاصيل: تخفيضات وتعديل مواعيد وتراجع البيض.. استعدادات "التموين" لضبط الأسواق قبل رمضان أضغط هنا

زيارة المواقع الاثرية والمتاحف

وتبدأ زيارة المواقع الأثرية والمتاحف من الساعة ٩ صباحًا و حتى ٤ عصرًا، واستثناء الغردقة وشرم الشيخ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدي فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة ١٠ صباحاً و حتى ١ ظهراً، والفترة المسائية من الساعة ٨ مساءًا وحتى ١١ مساءًا.

وزيارة منطقتي الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة تبدأ من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٤ عصراً.

وتستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد الجارية.

زيارة المتحف القومي للحضارة تكون من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٤ عصراً.

لمزيد من التفاصيل: تعرف على مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال رمضان أضغط هنا

مواعيد المترو

تبدأ من الساعة ٥:١٥ صباحًا

مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية، ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطَّين الأول والثاني

قيام آخر قطار للخط الأول

من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ص.

محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ص.

قيام آخر للخط الثاني

من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة ١٢:٤٠صباحا.

تتم مقابلة القطارات بين الخطَّين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ص.

تتم مقابلة القطارات بين الخطَّين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ص.

زيادة عدد الرحلات بالخطَّين الأول والثاني لـ1120 رحلة يوميًّا 510 رحلة لخط الأول – 610 رحلة للخط الثاني

لمزيد من التفاصيل: مد الساعات وزيادة الرحلات.. "المترو" يعلن مواعيد التشغيل في رمضان اضغط هنا

أتوبيسات النقل العام

5.30 صباحاً على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحاً.

خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليًّا الساعة (5.30) صباحاً، ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيًّا حتى الساعة (8.30) صباحاً، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية.

تعمل في حدود (10) ساعات متواصلة لتغطي فترة ذروة ما قبل الإفطار وبالنسبة إلى الفترة ما بعد الإفطار، فإنه سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم الأماكن الدينية مثل مناطق (السيدة زينب- السيدة عائشة- الإمام الشافعي- الإمام الليثي- الأزهر الشريف- مسجد سيدنا الحسين- جامع عمرو ..)؛ بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحاً.

خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم؛ لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري، وتبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

مد خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة وهو ما يمثل نسبة نحو (65%) من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع.

لمزيد من التفاصيل: خدمة ليلية حتى الخامسة صباحًا.. مواعيد النقل العام بالقاهرة في رمضان أضغط هنا