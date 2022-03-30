الحبس سنة لمتهمين بالتعدي على طفل من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمود عابدين، بحبس المتهمين "ي. ر"، و"س. ن"، سنة لكل منهما مع الشغل، في واقعة التنمر على طفل معاق ذهنيا من ذوي القدرات الخاصة وانتهاك خصوصيته بتصويره حال ارتكاب الفعل الاجرامي.

وجاء في حيثيات الحكم في القضية رقم 81 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، أن ما ارتكبه المتهمين يعد تعديا وتهديدا لبدنه، وعدم احترام لكرامته الشخصية واستغلال لضعفه وحاله والسخرية منه، لا سيما أنه صاحب إعاقة، ضاربين عرض الحائط بالقيم الإنسانية النبيلة للمجتمع المصري وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمدهما التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، مما خالف الثوابت والقيم المصرية.

وتعود أحداث تلك الواقعة، بإقدام المتهمان بالتنمر على طفل من ذوي الهمم يدعى "ب. أ"، تربطهما به صلة جيرة، واستعرضوا القوة ضده بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وإقصائه من محيطه الاجتماعي ووضعوه في حالة تهدد احترام كرامته.