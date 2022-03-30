بينها السودان وموريتانيا.. الداخلية تستقبل مسؤولي مكافحة المخدرات لعدة دول عربية-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت وزارة الداخلية الزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بعدد من الدول العربية لتبادل الخبرات والمعلومات، في إطار دورها العربي والإقليمي.

وقال اللواء سامح حامد أحمد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان على هامش اللقاء، إن السودان استفادت كثيرا ًمن المشاركة في هذه الفاعلية لتوطيد التعاون والتنسيق بين الدولتين ودول الأقاليم فما يخص مكافحة المخدرات، وأن نجاح التنسيق والتعاون بين البلدين كان له أثر إيجابي في إحباط محاولات الجلب والتهريب.

وشملت الزيارة عددا من التوصيات، فيما زار الضيوف متحف مكافحة المخدرات، الذي يوثق أضخم الضبطيات وأساليب الضبط والتمويه، وكشف وسائل التهريب.