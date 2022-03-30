اغتصب ابنة شقيقه مرتين.. المشدد 10 سنوات لـعامل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه بالجيزة.

واتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في 3 مارس 2021، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة، هتك عرض الطفلة المجنى عليها "أ. ع" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة بالقوة بان استغل وحدتها بمسكنها و باغتها وألقاها أرضا على بطنها عنوة و جردها من بنطالها ومارس معها الجنس من الخلف، مستغلاً حداثة سنها وكونه من أصولها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت "أ. ر" 30 سنة - ربة منزل، بأنها وحال تواجدها بمسكن أبيها فوجئت بكريمتها الطفلة، تسرع إليها باكية و تشكو لها ألاماً ففحصتها و تبينت حينها نقاط دماء سقطت منها وبسؤالها عن سبب ذلك قررت لها بأن المتهم شقيق أبيها استغل تواجدها بمفردها وقام بوضع يده على فمها واصطحبها عنوة لغرفته بذات المسكن وأسقطها أرضا على بطنها و جردها من بنطالها وجرد نفسه كذلك ومارس معها الجنس.

وقال مجري التحريات إن الواقعة صحيحة، وتوصلت تحرياته إلى أن المتهم هتك عرض ابنة شقيقه مرتين.