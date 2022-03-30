شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: خطة للانتهاء من اعتماد المنشآت الصحية ببورسعيد يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الاجتماع الدوري الشهري لمجلس إدارة الهيئة رقم (49)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

وناقش الاجتماع، مستهدفات المرحلة الحالية لزيادة الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار استراتيجيتها الرامية لأن تصبح هيئة ذاتية التمويل، واستثمار ذلك في استمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، والاستغلال الأمثل لموارد وإمكانات الهيئة في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، والمشاركة في دعم الخزانة العامة للدولة من العملة الصعبة.

وتناول الاجتماع، مناقشة المحاور الأساسية لزيادة الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وخاصة من النقد الأجنبي، وخطة التحرك خلال الفترة القادمة نحو تحقيق هذه المستهدفات على المديين القصير والبعيد، وفي هذا الصدد وافق مجلس إدارة الهيئة على الخطة العاجلة لزيادة الموارد الذاتية للهيئة من النقد الأجنبي.

وأوضح السبكي، أن محاور الخطة تشمل التوسع بمبادرة هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، والاستغلال الأمثل لإمكانات مستشفيات الهيئة في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية من خلال خدمات طب الأسنان وجراحات التجميل وجراحات العمود الفقري وعلاج أمراض القلب والقسطرة القلبية وفقدان الوزن وزراعة الأعضاء "الكبد و الكٌلى" والجلدية وغيرها من احتياجات الوافدين للسياحة العلاجية.

ولفت، إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال التعاون مع القنصليات والسفارات داخل مصر وخارجها، وتنشيط دور مكاتب الهيئة بالمطارات المصرية، واستغلال التسويق الإلكتروني للتسويق الطبي لخدمات الهيئة خارج مصر، والعمل للحصول على شهادة الاعتماد الدولية الخاصة بالسياحة العلاجية TEMOS.

وأضاف السبكي، أن صادرات القطاع الصحي ضمن محاور زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتشمل تقديم الاستشارات الإدارية ونقل التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد خاصة للدول الأفريقية والدول المجاورة، وكذلك تفعيل خدمات الطب الإفتراضي وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد والتشخيص الرقمي الأورام، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب قومية وإقليمية لتدريب الأجانب، وكذلك قبول تعليمهم بمعاهد "رعاية" الفنية للتمريض والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتخريج كوادر تمريضية بكفاءة عالمية، وعمل تدريب عملي للخريجين في مجالات مختلفة، إلى جانب تقديم خدمات صحية بالخارج عن طريق كوادر الهيئة للدول الأخرى.

وتناول الاجتماع، سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية في ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة القادمة وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي بعد موجة ارتفاع الأسعار الحالية، حيث وافق المجلس على اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومي في كل الأنشطة والفعاليات الخاصة بالهيئة، دون المساس بجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

واستعرض الاجتماع، نتائج الزيارات الميدانية للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، والأقسام المختلفة بها من العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكُلوى والرعايات المركزة والحضانات والطوارئ والتمريض والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، للاطمئنان على سير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والوقوف على معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة.

ووجه مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عظيم الشكر والتحية والتقدير لجميع فرق العمل وإدارة فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والمنشآت الصحية التابعة لها، على ما أسفرت عنه نتائج الزيارات من إشادات محلية ودولية، نتيجة لما بذلوه من جهد ملموس على أرض الواقع لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية، كما وافق المجلس على اعتماد كافة توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الناتجة عن الزيارة وذلك لتلبية جميع احتياجات المنتفعين من خدمات الرعاية الصحية وللوصول إلى أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

وتطرق الاجتماع، إلى إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ملف تسجيل واعتماد المنشآت الصحية لضمان تطبيقها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى نجاح اعتماد 25 منشأة صحية بمحافظة بورسعيد خلال 9 شهور، ولافتًا إلى خطة اعتماد باقي المنشآت الصحية ببورسعيد في موعد أقصاه يوليو القادم، عدا مستشفيي التضامن والمبرة والجاري تطويرهما حاليًا وربطهما بشكل متطور ليصبحا أكبر مجمع طبي شامل لجميع الخدمات الطبية ببورسعيد "مجمع الشفاء الطبي"، وكذلك الانتهاء من تسجيل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية في موعد غايته نفس الموعد.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، على منح مكافأة استثنائية للعاملين بالمنشآت الصحية التي تم اعتمادها حديثًا على غرار ما تم صرفه مسبقًا للعاملين بالمنشآت الصحية الأولى الحاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، نظرًا لجهودهم المتميزة في الوصول لهذا الإنجاز.

وخلال الاجتماع، قرر مجلس إدارة الهيئة، تغيير مسمى مستشفى أبو خليفة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وكذلك تغيير مسمى وحدة طب أسرة التل الكبير إلى وحدة طب أسرة الشهيد محمد إسماعيل، إلى جانب تغيير مسمى مستشفى فايد المركزى لتصبح مستشفى فايد التخصصي، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة على المسميات الجديدة.